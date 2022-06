Edilizia, turismo, ristorazione e altro: nel Brindisino si cercano 291 figure professionali

BRINDISI - Sono 291 le figure professionali ricercate nel territorio tramite i Cpi della provincia di Brindisi nella settimana dal 24 giugno al 1 luglio 2022. È ciò che emerge dal quarto report settimanale, elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i media dell’ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro, tramite cui la Regione Puglia, dal 2018, assicura l’erogazione dei servizi per l’impiego.

Il presente report, strumento per agevolare la diffusione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e consultabili anche attraverso l’app gratuita “Lavoro per te Puglia”, evidenzia come le posizioni vacanti nel turismo e nella ristorazione siano anche questa settimana quelle più ricercate con 187 contratti offerti. Stabile il numero dei profili aperti nella sanità (30) e nell’assistenza domiciliare (30).

Le aziende si avvalgono del supporto dei Cpi della provincia di Brindisi e usufruiscono del servizio pubblico di incontro domanda-offerta per reclutare anche altri profili: 18 lavoratori nel settore edilizia, 5 nelle pulizie, 4 nei servizi, 3 nell’artigianato, 4 nel commercio, 3 nei servizi alla persona, 4 nei trasporti, 3 nel metalmeccanico, 4 nell’amministrazione, 1 nell’alimentare, 1 nella manutenzione, 1 nel chimico.

Se nell'ambito del collocamento mirato si evidenziano un'offerta di assunzione indirizzata agli appartenenti alle categorie protette (ex art. 18 L.68/1999) e una selezione mediante procedimento di avviamento numerico riservata a persone con disabilità (ex art.1 L.68/1999), all'estero, tramite rete Eures, si ricercando educatori/trici per asilo nido e scuole dell'infanzia cattoliche a Francoforte. Sono inoltre aperte le registrazioni, per candidati e aziende, all'evento di reclutamento della rete Eures "Ict Technology - Austria is calling together with Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia" per selezionare professionisti operanti nell' Ict & Technology, settore sempre più strategico per tutte le aziende.

Importanti occasioni anche nell’ambito della formazione: corsi “Social Merdia Manager e Comunicazione di Impresa” e “Esperto di excel e Sociale Web Marketing” riservati a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis-Coll o Reddito di Cittadinanza e studenti universitari residenti in tutto il territorio italiano sono organizzati dall’Ente accreditato alla regione Puglia “Pugliaform So.ne.vi sas “

Utenti e imprese potranno sempre contare sull’assistenza dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per pubblicare annunci o rispondere alle offerte attive.

I Cpi sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare giornalmente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.