Educazione civica, nel liceo scientifico si studia il libro del generale Vannacci

FRANCAVILLA FONTANA - Durante l'ora di educazione civica gli studenti leggeranno il discusso libro del generale italiano Roberto Vannacci, "Il mondo al contrario". L'idea è di una professoressa del liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana. Il caso è stato al centro di un servizio di Antenna Sud, che ha intervistato la docente, Giulia Schiavone, e la dirigente scolastica dell'istituto, Giuseppina Pagano. La notizia ha fatto il giro dei media ed è stata ripresa anche da Ansa. Il perché è presto detto: l'opera del militare ha scalato le classifiche di Amazon, per esempio, complice il tamtam mediatico suscitato dopo la (auto)pubblicazione del testo.

Vannacci è un veterano: ha combattuto in Afghanistan e in Iraq ed è stato anche comandante del Col Moschin, il reparto di incursori dell'esercito italiano. Balza alle cronache nell'agosto 2023, quando dà alle stampe il libro "Il mondo al contrario". Inizialmente, è autopubblicato grazie ad Amazon. Poi, ci pensa la casa editrice Il Cerchio a darlo nuovamente alle stampe, puntando sulle polemiche scaturite dalla lettura di alcuni passi. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha preso le distanze, parlando senza tanti complimenti di "farneticazioni personali che screditano l'esercito, la Difesa e la Costituzione". Come detto, il libro divide, ma ottiene un indiscusso successo, sicuramente grazie alla vasta eco mediatica.

Prendendo alcuni passi del libro, si possono incontrare luoghi comuni e affermazioni discutibili. Ma un libro, per essere criticato, va prima letto. Partendo da questa ovvia considerazione, la docente di Lettere Giulia Schiavone spiega proprio ai microfoni di Antenna Sud che il libro parla di diversi argomenti. In questo modo i ragazzi possono discutere di tali tesi ed eventualmente prendere le distanze. La professoressa è stata chiara. La dirigente scolastica dello scientifico, Giuseppina Pagano, prende atto della scelta e spiega che i ragazzi sono stati inseriti in un ambiente che permette loro di approfondire con senso critico il testo di Vannacci, magari andando a scavare tra le fonti del libro, uno dei "punti deboli" di Vannacci evidenziati dai critici.