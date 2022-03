Ostuni: nuovo comandante Polizia Locale in "prestito" da Martina Franca

OSTUNI – Il Comune di Ostuni prende in prestito da quello di Martina Franca (Taranto) il nuovo comandante della Polizia Locale. Si tratta di Egidio Zingarelli. La convenzione per l’utilizzo congiunto a tempo parziale del dirigente è stata approvata nella giornata di ieri (mercoledì 30 marzo) dalla commissione straordinaria della Città Bianca. La formula prevede l’impiego di Zingarelli nel Comune di Ostuni per 15 ore settimanali per la durata di tre mesi, indicativamente nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalla data di sottoscrizione della convenzione. A Martina Franca, invece, il comandante presterà servizio per 21 ore settimanali.

Nel documento approvato dalla commissione è chiarito che “il rapporto di lavoro del dirigente utilizzato in assegnazione provvisoria resta unico ed unitario ed è gestito dal Comune di Martina Franca, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Ostuni (ente utilizzatore)”. I due comuni inoltre “organizzano l’impiego dell’unità di personale utilizzato congiuntamente, nell’ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative”.

Nato 62 anni fa a Leporano, avvocato, Zingarelli si è insediato nel 2013 alla guida della Polizia Locale di Martina Franca. In precedenza ha comandato la Polizia Locale di Massafra e in altri Comuni della provincia di Taranto. Adesso dunque l'approdo nella Città Bianca, dove da agosto 2021 a marzo 2022 il comando della Polizia Locale era stato ricoperto da Vincenzo Di Noi.