Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia, le domande

BRINDISI - Al via da lunedì 18 luglio la possibilità di fare domanda per rientrare nell’Elenco Regionale delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia. Già lunedì 11 luglio a Bari, durante la conferenza stampa tenutasi in Regione, l’assessore Alessandro Delli Noci e il suo staff, alla presenza dei rappresentanti delle varie associazioni di categoria, che hanno accompagnato la Regione in questo percorso, hanno ufficialmente presentato l’avviso per manifestazione d’interesse destinato a tutte quelle attività che, avendo i requisiti previsti dalla L.R. 30/2021, riassumibili in almeno 30 anni di attività per il primo riconoscimento, intendono essere designate come attività storica, negozio storico, bottega artigiana storica o locale storico ed essere così inseriti nell’Elenco Regionale appositamente creato per valorizzare e tutelare l’enorme patrimonio costituito da coloro che da decenni operano nei tessuti urbani locali contribuendo fortemente a costruirne l’identità, conservandone gli aspetti tradizionali.

Le aziende che otterranno i riconoscimenti saranno contraddistinte da appositi marchi regionali per comunicare al cliente finale il proprio titolo di storicità, non solo una questione di prestigio, ma anche concreta opportunità volta a tutelare questo patrimonio, valorizzandolo e agevolando al suo interno il passaggio generazionale. La norma infatti prevede interventi di sostegno per le attività storiche e di tradizione (attività storiche, negozi storici, botteghe artigiane storiche e locali storici) riconosciute e iscritte nell’Elenco regionale che sarà istituito.

Le istanze di riconoscimento dovranno essere presentate esclusivamente tramite assistenza di un centro di assistenza tecnica autorizzato a norma di legge. Presso il Cat Confesercenti di Brindisi, situato nel centro storico di Brindisi, in Via Rubini, 12, è operativo, a disposizione delle imprese, uno sportello dedicato alle attività storiche al quale rivolgersi per informazioni e per l’inoltro in Regione delle istanze di riconoscimento.