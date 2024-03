Eletta la giunta della nuova Camera di commercio: scarsa rappresentanza brindisina

TARANTO - Sabato 16 marzo il Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ha completato la formazione della giunta camerale con l'elezione dei suoi sette membri, presso la sede della Cittadella delle imprese di Taranto. L'evento ha visto la partecipazione di alcune figure del panorama economico regionale: il presidente di Unioncamere Andrea Prete; la presidente della Camera di Commercio di Bari e di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie; il presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci; il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi.

Andrea Prete ha espresso ottimismo riguardo al futuro successo della Camera, ora che tutti gli organi sono stati costituiti. Tuttavia, Confesercenti Brindisi - tramite il suo presidente Michele Piccirillo - ha ribadito le preoccupazioni espresse già da tempo, in merito alla rappresentatività delle associazioni brindisine, che costituiscono solo il 30 percento del nuovo consiglio camerale.

Disparità ancor più evidente considerando che, nonostante il numero di imprese registrate a Brindisi sia di 42mila e a Taranto di 45mila, con una differenza minima del 7 percento a favore dell'ente camerale jonico, ieri sono stati eletti nella giunta camerale solo due rappresentanti del mondo imprenditoriale brindisino contro ben cinque di quello tarantino, ai quali va aggiunto il presidente anche esso tarantino.

"Questa mia contestazione - afferma il presidente di Confesercenti Piccirillo - non deve essere semplicemente considerata una questione di 'campanile', ma piuttosto come una questione di rappresentatività delle diverse categorie imprenditoriali. A ragione di questa mia impressione faccio notare come il neo eletto presidente Cesareo abbia focalizzato i suoi primi tre interventi mediatici e i vari discorsi principalmente sulle questioni industriali, trascurando altre sfide importanti che coinvolgono settori quali il commercio, l'agricoltura e il turismo, fondamentali nel panorama imprenditoriale dei territori di Brindisi e Taranto".

"A conferma di queste mie personali osservazioni - prosegue Piccirillo - trovo significativa la presenza, durante l'elezione della giunta, del solo dottor Antonio Gozzi di Federacciai, rappresentante del settore industriale e non - ad esempio - anche la presenza di rappresentanti nazionali delle categorie del commercio, dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato, dei servizi, dei trasporti e così via - conclude -. E a proposito del commercio, pur attestando la grande professionalità del dottor Giangrande per Confcommercio Taranto, sarebbe stato utile non ignorare i bisogni del commercio di vicinato".

