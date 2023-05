Eletti i vicepresidenti di Anci Puglia: Silvana Errico rappresenterà la provincia di Brindisi

BARI - Si è tenuta ieri mattina (19 maggio) a Bari la prima seduta del neoeletto Consiglio dell'Anci Puglia, la sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani. Nell'occasione sono stati eletti il Comitato direttivo e i sei vicepresidenti regionali, uno per ogni provincia.

Il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, è stata eletta vicepresidente per la provincia di Brindisi. I suoi nuovi colleghi sono i seguenti: Michele Sperti (sindaco di Miggiano, per la provincia di Lecce, vicepresidente Vicario), Luciana Laera (sindaca di Putignano, per la provincia di Bari), Giovanna Bruno (sindaca di Andria, per la Bat), Noè Andreano (sindaco di Casalvecchio di Puglia, per la provincia di Foggia) e Onofrio Di Cillo (sindaco di Carosino, per la provincia di Taranto).