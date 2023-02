Eletto il Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Brindisi

Si è rinnovato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Brindisi. Oggi, venerdì 10 febbraio 2023, la proclamazione, alle 17.30. I candidati sono stati 36, divisi in tre aggregazioni, più un concorrente che ha partecipato da solo. La platea complessiva contava circa 1.500 votanti. Ogni votante, poteva esprimere non più di dieci preferenze. Hanno votato in 1.129, dato record. Sotto, gli eletti.

Alessandra Portaluri (505 preferenze); Angela Epifani (439); Daniela Faggiano (434); Giuseppina Santomanco (399); Daniela Passaro (384); Silvio Molfetta (379); Ester Stefania Spina (368); Cristina Cervellera (363); Fabrizio Anglani (349); Carlo Carrieri (327); Elisa Minerva (310); Gianvito Lillo (309); Miranda Fiore (304); Angelo Caforio (303); Domenico Attanasi (299).