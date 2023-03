Nasce l'Ordine dei fisioterapisti Brindisi-Lecce: ecco il consiglio direttivo

Il 20 marzo si è insediato il primo consiglio direttivo dell'ordine dei fisioterapisti della provincia di Brindisi - Lecce. In vigore dal 15 dicembre 2022 il decreto 183 firmato l'8 settembre 2022, in cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, con la prima firma sposta in calce al decreto riconosce l'importanza di questa figura professionale del sistema sanitario nazionale istituendo la federazione nazionale ordini fisioterapisti italiani. Sono circa 68.000 i fisioterapisti italiani suddivisi nei 38 ordini territoriali, 1168 i professionisti territoriali. Con un’affluenza del 39.7 percento, tra le più alte in Italia, vince la lista Fisioterapia Futura. Si avvia la prima importante pagina della fisioterapia territoriale con grande entusiasmo e partecipazione dei professionisti, simbolo della voglia di riscatto della propria indipendenza e affermazione.

La seduta di insediamento con elezioni delle cariche è stata presieduta dalla dott.ssa Vittoria Maria Rosaria Ligorio. Alla presidenza del neo direttivo il dottor Angelo Scrimitore (Merine), alla vicepresidenza dottoressa Annamaria Zaccaria (Oria), segretario il dottor Antonio Rizzo (Nardò) e tesoriere la dottoressa Sara Perrone (Squinzano).

Al consiglio direttivo la dottoressa Vittoria Maria Rosaria Ligorio (Mesagne), il dottor Massimiliano Mariano (Lequile), il dottor Jacopo Spedicato (Novoli), la dottoressa Simona Lazzari (San Pietro Vernotico) e il dottor Giuseppe Giovannico (Lizzanello). Costituiscono il Collegio dei revisori il dottor Marcello Buttazzo (Lecce), dottoressa Stefania Nobile (Squinzano) e dottor Ivano De Nicola Lezzi (Novoli).

Per la prima volta il territorio di Brindisi- Lecce ha una rappresentanza ordinistica dei fisioterapisti. L'Ordine territoriale appena insediato avrà diversi obiettivi da raggiungere nel quadriennio: lavorare come organo di rappresentanza di tutti i professionisti fisioterapisti, interfacciandosi meglio con le istituzioni delle realtà locali e nazionali, confronto e condivisione con le altre figure del Sistema sanitario nazionale, vigilanza rispetto agli abusi della professione e di garanzia rispetto alla qualità dei servizi erogati.