Elezioni, a Fasano gli scrutatori si cercano fra i disoccupati: come partecipare

FASANO – Gli iscritti all’Albo comunale degli scrutatori che non svolgono attività lavorativa possono presentare richiesta di nomina a scrutatore di seggio elettorale per le consultazioni elettorali del 20 – 21 settembre 2020 presentando apposita domanda entro giovedì 20 agosto 2020 esclusivamente attraverso modulo elettronico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it sulla homepage in Primo Piano. A renderlo noto il segretario generale avvocato Alfredo Mignozzi.

Come stabilito dalla competente commissione, qualora le richieste pervenute siano in numero superiore a quello occorrente, si procederà alla nomina mediante sorteggio tra le istanze presentate; qualora le richieste siano inferiori, si procederà alla nomina mediante sorteggio fra tutti i nominativi iscritti all’Albo degli Scrutatori, fino alla concorrenza del numero necessario.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’Ufficio Elettorale procederà ai controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, in misura non inferiore al 20% delle istanze pervenute. Il referente è la dott.ssa Isabella Tedesco - Ufficio Elettorale – Piazza Ignazio Ciaia n. 21 tel. 0804394253, mail: scrutatori@comune.fasano.br.it