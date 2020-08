Elezioni regionali, Italia in Comune: cinque i candidati della provincia di Brindisi

BRINDISI – Sono cinque i candidati della provincia di Brindisi nella lista di Italia in Comune, in vista delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre. Si tratta di Carmine Brandi, ex sindaco di Carovigno, Antonio Albanese presidente provinciale Acli Brindisi, Angelica Longo di San Vito dei Normanni, Laura Greco, dirigente veterinaria di Ostuni e Antonio Digioia, past presidente regionale dell'ordine degli psicologi. Il cosiddetto "partito dei sindaci" sostiene la coalizione di centrosinistra guidata dal candidato presidente, Michele Emiliano.

Soddisfatto il coordinatore regionale Rosario Cusmai, che si candida da consigliere comunale di Foggia in carica: "È stato un lavoro capillare che nasce da una struttura radicata nell'area metropolitana di Bari grazie al lavoro svolto dai sindaci Abbaticchio di Bitonto, Nitti da Casamassima, Davide Carlucci da Acquaviva e Tommaso De Palma da Giovinazzo. A loro il compito di continuare il lavoro svolto in raccordo con tutti noi delle altre province. I sondaggi ci danno tra i primi ma ora arriva il momento più cruciale".