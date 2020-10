Farmacisti al voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine

Fine settimana elettorale per i farmacisti della provincia di Brindisi. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre è stata convocata dal presidente dell’Ordine, Antonio Di Noi, l’assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2021/2024.

Tutti i farmacisti iscritti all’albo in provincia di Brindisi saranno chiamati ad eleggere i nove componenti del consiglio direttivo ed i due componenti, più un supplente, del collegio dei revisori dei conti. Le operazioni di voto si terranno presso la sede dello stesso Ordine in via Filomeno Consiglio 40 a Brindisi, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Seguendo la normativa in materia (D.M. 15.03.2018) a tutti i farmacisti che parteciperanno all’Assemblea elettiva verranno consegnate due schede: una bianca per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ed una gialla per l’elezione del Collegio di Revisori dei Conti. Il voto potrà essere espresso per uno o più nominativi tra coloro i quali abbiano presentato la propria candidatura. La preferenza espressa nei confronti di iscritti che non abbiano altresì presentato la propria candidatura nei termini di legge è da considerarsi dispersa.

Si candidano alla carica di Consiglieri i dottori: Giulio Colucci, Antonio D’Alò, Lucia D’Amico, Mario Desiato, Antonio Di Noi, Luigi Favia, Silvia Macchitella, Gianluigi Spennati, Manuela Tomaselli mentre concorrono ad essere eletti Revisori dei conti Giuseppe Giannico e Maria Clementina Resta (componenti effetti) e Simona De Matteis (componente supplente). Fra le candidature molte conferme dal Consiglio uscente a testimonianza del positivo lavoro svolto negli ultimi anni da un gruppo giovane e dinamico.