Elezioni Rsu-Rls in Ti Group Automotive Systems: la Fiom la più votata

BRINDISI - I rapporti di forza sindacale nella Ti Group Stystems Automotive, azienda attiva nel settore automobilistico legato diesel, rimangono ancora saldamente nelle mani della Fiom Cgil, "nonostante le continue dimissioni delle Rsu delle altre sigle sindacali, per tentare di ribaltare la forza, la credibilità, ed i risultati positivi raggiunti dai lavoratori grazie all'impegno, ed alla negoziazione seria e concreta della Fiom, come nel caso dell"ottenimento del congruo Pdr".Scrive Angelo Leo, segretario generale Fiom Cgil Brindisi.

Alle elezioni Rsu-Rls in Ti Group Automotive Sistem Fiom, infatti, complessivamente tra Ti spa e la Ti srl, risulta l'organizzazione sindacale più votata. Su 6 Rsu elette, 3 sono Fiom, 2 sono Uilm, 1 Fim. Per quanto riguarda le Rls i due eletti sono entrambi Fiom.

"La Fiom ringrazia tutti i lavoratori che hanno contribuito a questo importante risultato ed in particolare ai candidati tutti ed agli eletti Rsu Angelo Esposito, Gianluca Gravili, Vincenzo Vergari. Ed augura a tutte le Rsu di applicare il massimo impegno sindacale per spronare l'azienda ad operarsi per la fuoriuscita dalla crisi globale dell'Automotive, con l'obiettivo di rilanciare il settore con le necessarie innovazioni tecnologiche salvaguardando innanzitutto i livelli occupazionali".