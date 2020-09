San Vito dei Normanni, scrutini in diretta sul sito del Comune

Lo scrutinio delle 19 sezioni elettorali presenti nel Comune di San Vito dei Normanni potrà essere seguito on line sul sito internet del Comune.

Sia per il referendum che per le regionali e comunali, infatti, i dati ufficiali che arriveranno dai seggi al centro raccolta dati del Comune e da questo comunicati al ministero, saranno visibili anche sulla pagina web istituzionale (www.comune.sanvitodeinormanni.br.it) nella specifica sezione “Elezioni trasparenti”.

Sarà così possibile a tutti – e anche a distanza – seguire l’andamento delle operazioni di spoglio delle sezioni elettorali: lunedì 21 settembre, a partire dalle 15, per lo scrutinio del referendum e, a seguire, delle elezioni regionali; martedì 22 settembre, a partire dalle 9, per lo scrutinio delle elezioni comunali. Le pagine del sito internet del Comune saranno implementate man mano che dai seggi giungeranno i dati definitivi.

“Elezioni trasparenti” conterrà anche i dati relativi alla affluenza alle urne (quelli parziali della domenica e quelli definitivi del lunedì) e quelli relativi alle preferenze di ogni singolo candidato.