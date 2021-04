"In Ematologia competenza, professionalità e grande umanità: grazie per quello che fate"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di ringraziamento al reparto di Ematologia dell'ospedale Perrino di Brindisi da parte di un 70enne, C.D.B., sottoposto a trapianto di Midollo osseo e ricoverato per circa un mese

Brindisi, 22 aprile 2021. Oggi termina la mia permanenza in questo reparto. Spinto da sincera e profonda gratitudine, sento il dovere di ringraziare tutto il reparto di Ematologia. Grazie al primario dott. Domenico Pastore, uomo di grande professionalità e di grande umanità, e a tutta la sua equipe. Dal primo giorno che mi sono rivolto al dotti Pastore, ho capito subito di essere nelle mani giuste. Mi sono affidato e non ho sbagliato. Un reparto dove competenza e professionalità incontrano anche una grande umanità. Una eccellenza di cui la Puglia deve andare fiera. Si sente spesso parlare di malasanità nel sud, ma voi siete, senza ombra di dubbio, il nostro fiore all’occhiello. Voglio ringraziare ognuno di voi, medici, infermieri, Oss, che in questi lunghi giorni, mi avete accompagnato in questo percorso. Siete stati sempre presenti e gentili, con i vostri sorrisi e la vostra umanità, avete alleviato le mie sofferenze anche nei giorni più difficili e duri. Non mi sono mai sentito solo, malgrado il mio isolamento. Grazie per tutto quello che avete fatto per me, ma anche e soprattutto per quello che fare per i tutti i pazienti di Ematologia. Grazie per aver riacceso in me la speranza di veder crescere i miei nipotini. Vi porterò sempre nel mio cuore. Con profonda gratitudine e stima.