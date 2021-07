Emergenza sangue, appelli anche nelle chiese: il vescovo invita a donare

BRINDISI - Anche l’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni scende in campo per promuovere la raccolta di sangue. Monsignor Domenico Caliandro ha diffuso una nota in cui esorta i fedeli alla donazione.

Nella mattinata di lunedì 12 luglio la Prefettura ha riunito un tavolo d’emergenza su richiesta del Dipartimento di Medicina trasfusionale della Asl di Brindisi, comunicando che in provincia c’è una forte carenza di sangue.

“Accolgo volentieri la richiesta del Prefetto di Brindisi, la dottoressa Carolina Bellantoni di esortare i fedeli della diocesi a esser solidali a questo bisogno e, secondo le loro possibilità e condizioni di salute, a scegliere di poter donare il sangue presso il centro dell’ospedale Perrino di Brindisi o i centri sparsi per il territorio”. Si legge in una nota inviata ai parroci.

“Invito i sacerdoti a diffondere questo messaggio al termine di ogni celebrazione eucaristica di sabato 17 e domenica 18 luglio. Consideriamo questa richiesta come un’opera di carità che può giovare al bene della collettività”.