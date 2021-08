Emergenza sangue, l'appello del centro trasfusionale del Perrino

BRINDISI - Appello del centro trasfusionale del Perrino: l'emergenza sangue fa sentire tutta la sua gravità soprattutto in questi difficili giorni. Pervengono infatti urgenti ed accorati appelli per sensibilizzare chi può a donare il sangue per le necessità delle strutture sanitarie, in particolare per l'ospedale Perrino di Brindisi.

Ecco l'appello del centro trasfusionale: "Chi può donare lo faccia subito, senza esitazione recandosi presso la struttura ospedaliera e prendendo contatti con la dottoressa Antonella Miccoli, dirigente del Centro trasfusionale. Consapevoli che una donazione salva tre vite umane attualmente in pericolo. Grazie di cuore. Amare è donare, essere amati è aver donato".