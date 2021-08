Emergenza sangue, Avis organizza donazione a San Vito Dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi, organizza per venerdì 27 agosto prossimo una raccolta di sangue. L'appuntamento è presso i locali della Asl di Viale Onu dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169.

La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl.

"Si ricorda che non è necessario digiunare ma si deve consumare un pranzo non abbondante. Unica raccomandazione non consumare latte e suoi derivati. E’ un periodo in cui la richiesta di sangue è molto alta, perciò invitiamo tutti i donatori a far fronte a questa emergenza".