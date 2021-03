Emergenza sangue, il battaglione San Marco risponde all'appello

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 marzo, alcuni militari si sono recati in ospedale per donare. Al loro fianco il Comandante Alessandro Nulli

BRINDISI - Ancora una volta la Brigata Marina di Brindisi (Battaglione San Marco) risponde all’appello lanciato dal Centro trasfusionale del Perrino sull'emergenza sangue. Nella mattinata di oggi, venerdì 12 marzo, alcuni militari si sono recati in ospedale per donare il sangue, accompagnati dal Comandante Alessandro Nulli, a testimonianza della forte collaborazione con il Centro e con la comunità brindisina.

Asl ricorda che fino al 31 marzo, chi dona il sangue per la prima volta, verrà sottoposto a test sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti-Sars-CoV2 e in caso di positività agli anticorpi verrà effettuato il tampone.

Si può donare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, mentre domenica 28 marzo è in programma una apertura straordinaria del Centro. Prima di accedere al Trasfusionale deve essere effettuato un pre-triage telefonico al numero 0831 537274.

