Emergenza Sangue: i volontari della Croce Rossa Carovigno rispondono presente

CISTERNINO - Nella giornata di ieri (domenica 31 gennaio 2022), i volontari del comitato Croce Rossa di Carovigno (che comprende anche i comuni di Ceglie Messapica e San Michele Salentino), i volontari di Cisternino, nonchè numerosi cittadini, hanno donato il sangue nell'autoemoteca Asl a Cisternino, rispondendo, così, all'appello e recandosi in via Roma a Cisternino.

"Le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze -affermano i volontari - il sangue raccolto è indispensabile nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, in molti interventi chirurgici, incidenti e trapianti d’organo e nella cura delle malattie croniche oncologiche ed ematologiche mentre il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasma-derivati come l’albumina o le immunoglobuline."

"Il comitato ha risposto in maniera forte con numerose presenze sia fra volontari che cittadini - sottolinea la dottoressa Rosa Modugno, referente per le donazioni di sangue del comitato di Carovigno-. Abbiamo fatto del nostro meglio ma, soprattutto, continueremo a farlo, affinchè il nostro territorio non vada in affanno. Naturalmente il nostro impegno sarà quello di promuovere la donazione di sangue, di organi e di derivati in maniera continua e non solo nelle giornate di donazioni, ma soprattutto cercheremo di incrementare il numero di donatori. Donare il sangue rappresenta un gesto importante che parte dal cuore di ognuno e arriva a tutta la comunità, fa bene agli altri e a se stessi."