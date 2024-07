Emergenza sangue: i giovani di Ance Brindisi tornano a donare insieme ad Avis

BRINDISI - Si svolgerà giovedì 25 luglio dalle 9 alle 12, nel piazzale antistante alla sede del Consorzio Stabile Build, situata in via Bruce Sabin, 2 nella Zona Industriale di Brindisi (vicino al Break 24), la seconda giornata dedicata alla donazione di sangue organizzata dal Gruppo Giovani di Ance Brindisi in collaborazione con i “Giovani per i giovani” di Brindisi unitamente all’Avis Provinciale Brindisi e l’Avis Comunale di Brindisi.

Dopo il successo della prima giornata organizzata nel mese di febbraio, i giovani imprenditori edili tornano a promuovere, nell’ambito di un protocollo d'intesa tra le due associazioni, la donazione di sangue, sottolineando l'importanza del contributo individuale per sostenere il sistema sanitario locale e salvare vite.

Per candidarsi alla donazione di sangue, i volontari devono soddisfare i seguenti requisiti: avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, un peso corporeo superiore ai 50 kg e condurre uno stile di vita sano.

Si raccomanda inoltre ai donatori di consumare una colazione leggera, evitando il consumo di latte e derivati per garantire la sicurezza e l'efficacia della donazione e si ricorda di portare con sé un documento d’identità valido.

“L’emergenza sangue d’estate diventa ancora più grave ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare un’altra iniziativa che mira a sensibilizzare gli imprenditori edili e i dipendenti delle aziende associate, ma l’invito è ovviamente esteso a tutti i cittadini che rispondono ai criteri di donazione”. A dichiararlo la presidente del gruppo Giovani di Ance Brindisi, Emanuela Contessa che ha fortemente voluto avviare la collaborazione con l’Avis, in un’ottica di promozione di cittadinanza attiva e responsabile.

Per info e prenotazioni si può contattare l’Avis al numero 375.5282712 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: brindisi.comunale@avis.it