Emergenza sangue, a Mesagne raccolta serale con Fidas: cittadini invitati

MESAGNE - Domani, venerdì 23 giugno Fidas Mesagne organizza una raccolta serale di sangue. Si può donare dalle ore 17:30 alle ore 21:30 presso il Pfr dell’ospedale di Mesagne. I volontari Fidas unitamente all’equipe dell’Asl Br riceveranno i donatori periodici attivi, "ma confidano tanto nella presenza di aspiranti donatori che abbiano maturato la consapevolezza che il loro gesto può salvare la vita di più persone ed abbiano riflettuto sul fatto che gli altri siamo noi”. Si legge in una nota inviata agli organi di informazione.

"E’ cosa nota che la paura dell’ago e/o la vista del sangue è un deterrente per molti ad accostarsi alla donazione. Spesso il timore nasce da esperienze dell’infanzia per cui l’ago e il sangue sono associati a sensazioni spiacevoli. In realtà tutti temono l’ago, anche i donatori, ma la volontà di dare aiuto al prossimo e la gratificazione personale che ne deriva, consente di affrontare la paura che, tra l’altro, non è una cosa di cui vergognarsi. Il personale sanitario presente alla donazione sa come fare per tranquillizzare il nuovo donatore e metterlo a proprio agio; superata la prima volta, la più difficile per tutti, già la seconda sembrerà più facile e la puntura dell’ago sarà meno fastidiosa della puntura di una zanzara. Come si dice: provare per credere. Si ricorda che si deve aver consumato un pasto più o meno leggero non meno di tre ore prima del prelievo. Limitare alcool, grassi, latticini. Buona donazione".