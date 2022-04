Emergenza sangue, a Mesagne una serata dedicata alla donazione

MESAGNE - Mercoledì 27 aprile, dalle 17 alle 21, presso il centro medico Apulia Diagnostic di Mesagne, una serata dedicata alla donazione del sangue. L'Avis territoriale di Mesagne, con la collaborazione di Apulia Diagnostic e Apulia Garden Cafè, ha programmato l'iniziativa. Si legge in un comunicato: "Donare il sangue è un atto volontario e gratuito e un immenso gesto di amore e di solidarietà nei confronti del prossimo. Permette non solo di salvare la vita a chi è vittima di un incidente o a chi necessità di sangue per i trapianti o le operazioni chirurgiche, ma soprattutto alle migliaia di persone che soffrono di patologie legate al sangue e che necessitano in maniera periodica o addirittura giornaliera di trasfusioni e farmaci plasma derivati".

I volontari Avis saranno disponibili ad accogliere i donatori di lunga data e coloro che si avvicinano al dono per la prima volta. Si ricorda che per poter donare bisogna avere una età compresa fra i 18 ed i 65 anni, pesare almeno 50 chili, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell'ultima settimana (antidolorifici e aspirine). Non è necessario digiunare, si chiede semplicemente di non consumare prodotti contenenti latte e i suoi derivati e di non mangiare almeno tre ore prima della donazione. Si prega di presentarsi presso la sede della donazione muniti di tessera sanitaria e, per coloro che sono già soci, con la tessera Avis. A tutti i donatori, al termine della donazione, sarà offerta una consumazione dal bar Apulia Garden Cafè. Si ricorda che per donare il sangue è obbligatorio prenotarsi chiamando il numero 3772380301 o il fisso 0831 1629823 o tramite whatsapp al numero 3500451549.