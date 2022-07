Emergenza sangue: nuovo appuntamento con la donazione

BRINDISI - Il sangue continua a essere una necessità quotidiana negli ospedali e la sua disponibilità dipende completamente dalla generosità e dal senso civico dei donatori e delle donatrici. Nonostante le difficoltà, Avis continua a essere presente sul territorio con le giornate di Raccolta Sangue, in collaborazione con la Asl di Brindisi. Prossimo appuntamento: sabato 30 luglio, dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (ultimo emocromo), presso la sede dell’Avis Comunale di Brindisi, in piazza A. Di Summa, presso l’ex Ospedale;

Le condizioni necessarie per donare

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate POSITIVE o siano IN DUBBIO. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.

Positività al Covid-19

Possibilità di donare solo dopo 14 giorni dalla risoluzione dei sintomi oppure dopo un test molecolare o antigenico negativo eseguito secondo le tempistiche previste dalla sanità pubblica. Se si è avuto un contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19 o se si torna da un viaggio all’estero, si potrà donare solo dopo aver assolto alle misure di sicurezza previste, in ciascuno dei casi, per contenere la diffusione del virus.

Prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.

Informazioni e prenotazioni per donare

Avis Comunale di Brindisi: telefono 3755282712 - 0831523232; mail: brindisi.comunale@avis.it. Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv. Instagram: aviscomunalebrindisi