Emergenza sangue: raccolta straordinaria in tribunale

BRINDISI -Lunedì 13 febbraio, dalle 8.30 alle 12, si terrà una raccolta sangue straordinaria promossa dall’Associazione nazionale magistrati di Brindisi in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino. Avvocati, magistrati e tutto il personale dell’ente potranno donare a bordo dell’autoemoteca della Asl posizionata nel parcheggio interno del tribunale.

Video di una precedente iniziativa

Si tratta del terzo appuntamento promosso dalla giudice Barbara Nestore, presidente dell'Anm Brindisi, (i primi due sono stati organizzati a marzo e a novembre del 2022) con l’obiettivo di sostenere il Trasfusionale in modo costante e dare una risposta concreta ai ripetuti appelli della direttrice del centro, Antonella Miccoli, sensibilizzando alla donazione chi frequenta abitualmente il Tribunale per lavoro. Per informazioni contattare il Centro Trasfusionale al numero 0831 537274.