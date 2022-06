Emergenza sangue: a rischio interventi chirurgici programmati, nuovo appello ai donatori

BRINDISI - Antonella Miccoli, responsabile del Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi lancia un nuovo appello ai donatori di sangue. La situazione è critica.

"Servono donatori, con le scorte a disposizione al momento siamo in grado a malapena di garantire le urgenze". Questa mattina la Miccoli ha chiesto alla direzione sanitaria dell'ospedale di sospendere gli interventi chirurgici programmati.

L’appello, per chiunque sia in stato di buona salute, è di contattare il numero 0831 537274 e prenotare una donazione. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, che rispetta le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti.

A Brindisi si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, a Francavilla Fontana il giovedì dalle 8 alle 10.30, nelle Unità di raccolta fissa di Ceglie Messapica, Fasano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico, nelle giornate organizzate in collaborazione con le associazioni di donatori Avis, Fidas, Fratres, Croce Rossa.