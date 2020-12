Emergenza sanitaria: avviso per l’assegnazione dei buoni spesa

MESAGNE - È stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, secondo quanto previsto dal decreto legge nr. 154 del 23/11/2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni primari dei nuclei familiari e singoli in condizione di disagio socio-economico.

Gli interessati potranno presentare istanza utilizzando il format online pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it.

In caso di impossibilità di collegamento autonomo, l’istanza potrà essere compilata contattando l’ufficio comunale ai Servizi Sociali ai seguenti numeri: 366/6379538; 366/6379539, 351/5964709, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.

Le istanze potranno essere compilate online a partire dalle ore 8 di domani, sabato 5 dicembre, e fino alle ore 24 del prossimo lunedì 14 dicembre.