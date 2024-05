Erasmus plus: 18 docenti stranieri a Brindisi per progetto su cyberbullismo

BRINDISI - L’Istituto comprensivo Paradiso-Tuturano di Brindisi, sotto la reggenza della dirigente scolastica Angela Citiolo, nella settimana dal 6 al 10 maggio ospiterà le delegazioni Irlandese, Turca, e Portoghese a Brindisi, nell'ambito della mobilità conclusiva del Progetto Erasmus plus 2022-2-IE01-KA210-SCH-000094754 dal titolo “Just say no to cyberbullying”.

Il progetto, di piccola scala, con capofila l’Irlanda, che si conclude in Italia, mira alla sensibilizzazione e al contrasto al cyber-bullismo. Erano previste quattro mobilità per docenti: il primo "meet a Birr", in Irlanda, per partecipare a workshop che hanno permesso di pianificare e definire i vari step del progetto. La seconda mobilità a Braga, in Portogallo, dove è stato possibile portare quattro alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Mameli”, che hanno partecipato insieme ai loro docenti a workshop ed attività con alunni, docenti, e psicologi portoghesi. Una terza mobilità per docenti si è svolta ad Istanbul, in Turchia. I docenti hanno avuto la possibilità di visitare la scuola partner Turca, ad attività inerenti il cyber-bullismo e di pianificazione delle ultime attività online previste con gli alunni e, in fine, ad un workshop sulla realizzazione della carta marmorizzata tradizionale.

L’ultima mobilità prevista è quella italiana, brindisina. La professoressa Consuelo Randino, referente del progetto, ha coordinato i lavori di accoglienza con l’aiuto della vicaria, l’insegnante Chiara Maci e della Dsga, la dottoressa Maria Antonietta Latini, e ha pianificato e definito attività e workshop che si terranno presso la scuola secondaria di primo grado “G. Mameli" e le visite alla città di Brindisi e sul territorio che permetteranno ai docenti partner di conoscere la cultura e le tradizioni della nostra bellissima regione Puglia.

