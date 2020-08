Amministrative 2020: in campo Chiara Saracino, già vice di Margheriti

ERCHIE - Scende in campo ufficialmente la 37enne Chiara Saracino, commercialista, vice sindaco dell'ex primo cittadino di Erchie, Giuseppe Margheriti, che lo scorso 31 luglio ha rassegnato le dimissioni per la candidatura alle prossime regionali che lo vedranno impegnato a sostegno di Raffaele Fitto nella lista di Forza Italia. "Da diverso tempo molti mi interrogano sul mio futuro, sulle mie possibili scelte, incoraggiandomi e sostenendomi ad intraprendere questa nuova sfida - spiega la Saracino in un messaggio sul social facebook - ed è proprio grazie a questo sostegno che ho deciso di mettermi alla prova e guidare la mia squadra in quest’avventura come candidato sindaco. Vogliamo dare continuità all’attività svolta in questi cinque anni ma allo stesso tempo rinnovarci con dei volti nuovi, che porteranno sicuramente una ventata di novità per il nostro paese".

“Avanti Insieme” è il nuovo progetto politico e la lista civica che sosterrà Chiara Saracino nella competizione elettorale dei prossimi 20 e 21 settembre, così come avvene cinque anni fa quando Margheriti fu eletto con la civica #noi Erchie. Tra i probabili sfidanti della Saracino, Giuseppe Polito e un outsider fuori da ogni logica politica. Chiara Saracino è la seconda donna ad Erchie a candidarsi alla carico di sindaco. La città, già, nel novembre 1993 elesse sindaco Maria Conversano con una lista civica indipendente. Il suo mandato cessò il 25 gennaio 1995 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.