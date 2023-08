Erchie punta a diventare "Comune Plastic Free": sottoscritto patto di tutela ambientale

ERCHIE - Lunedì 7 agosto scorso si è svolta la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra l'associazione Plastic Free ed il Comune di Erchie. Come si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale "Si tratta di un patto che ha l'obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici favorendo le attività di volontariato e avvicinare i cittadini e gli enti alla tutela ambientale e magari aspirare al titolo di "Comune Plastic Free".

"Impegnarsi per il territorio, per il bene dell'ambiente significa consegnare alle future generazioni, grazie alla lotta contro gli abbandoni illeciti, un territorio più sensibile che meglio gestisce i rifiuti urbani l'Associazione Plastic Free è a carattere nazionale e si occupa della raccolta di rifiuti (non speciali) nelle città, nei parchi, fiumi e spiagge. Offre un concreto contributo di sensibilizzazione nelle scuole ed è impegnata attivamente nel salvataggio delle tartarughe marine. Frutto dell'impegno dei volontari è il risultato raggiunto con la raccolta di 3.277.737 kg di plastica".

Alla sottoscrizione erano presenti il dott. Giuseppe Polito, vicesindaco con delega all’ambiente, Alessandro Cappuccio, referente Avetrana Plastic Free, Davide Andrisano, referente per Erchie Plastic free e Luigi Antelmi, referente provincia di Brindisi.

Buoni numeri anche perla raccolta differenziata nel mese di luglio per il Comune di Erchie. "Secondo i dati forniti dall'Aro 1, i cittadini di Erchie hanno effettuato una differenziazione superiore al 76 per cento dei rifiuti prodotti. Un risultato significativo che premia gli sforzi che singoli e famiglie compiono quotidianamente".