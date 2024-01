Erosione costiera e opere in mare: il Pd chiede conto l'amministrazione comunale

TORCHIAROLO - Il Partito Democratico di Torchiarolo interviene sulla determinazione n. 294 del 18.12.2023 del Comune di Torchiarolo riguardante il recesso del contratto relativamente al progetto degli “interventi di difesa del litorale di Torchiarolo -Località Lendinuso”. Interventi che ad oggi risultano più che necessari e urgenti se si tiene conto del danno che stanno provocando le mareggiate nelle marine di competenza del Comune di Torchiarolo, soprattutto alla luce dei soldi spesi per la riqualificazione delle stesse nell’ambito di un progetto milionario conclusosi proprio a luglio scorso. Non è trascorso nemmeno un anno che a Torre San Gennaro, tanto per fare un esempio, alcuni lavori sono da rifare. Il mare ha raggiunto alcune strade, danneggiandole gravemente.

“Riteniamo che sia indispensabile ed improcastinabile che questa Amministrazione comunale risponda alla città, ai cittadini e alle cittadine, spiegando loro come mai gli interventi di realizzazione dei cd “Frangiflutti”, che avrebbero dovuto proteggere il litorale di Torchiarolo-Località Lendinuso dall’erosione costiera, siano, ad oggi, una mera chimera. Crediamo sia tempo di una operazione verità”.

“Le cittadine e i cittadini hanno diritto di sapere e questa Amministrazione comunale ha il dovere di spiegare come, e se, sono stati utilizzati migliaia di euro di fondi pubblici recepiti dal nostro Comune per realizzare le predette opere. Crediamo sia tempo di fare chiarezza, rendendo trasparenti i progetti esecutivi delle opere da realizzare e gli affidamenti, ad essi correlati, di incarichi tecnici e di consulenze, per quali somme e a quali professionisti”.

Il Pd di Torchiarolo pone all’Amministrazione Comunale in carica una serie di domande.

“Come da deliberazione del dicembre 2022, venivano stanziati al Comune di Torchiarolo circa 1 milione di euro al fine di porre in essere gli interventi di difesa del litorale di Torchiarolo-Località Lendinuso a mezzo della realizzazione di opere di difesa a mare e terrestre, i cd “Frangiflutti”. I lavori sono stati aggiudicati, in seguito alla rinuncia della prima classificata, alla seconda classificata, impresa, a dire del Comune di Torchiarolo, potenzialmente inadempiente, per un importo inferiore di quasi il 20 per cento in meno rispetto all’importo oggetto di finanziamento. A che cosa è dovuto questo importantissimo ribasso? La somma potenzialmente risparmiata è stata reinvestita? E nell’ipotesi di risposta negativa, in che modo il Comune di Torchiarolo aveva deciso di investire la somma potenzialmente risparmiata?”

“Perché l’azienda prima classificata, quindi vincitrice dell’appalto, ha rinunciato alla posizione in graduatoria, favorendo l’affidamento alla seconda impresa?”

“Il contratto di appalto veniva stipulato nel giugno 2023 mentre la consegna dei lavori avveniva solo a metà settembre 2023. A cosa è dovuto questo ritardo nella consegna, tenendo presente che la normativa di settore impone la consegna dei lavori a 60 giorni dalla stipula del contratto?”

“Nell’offerta tecnica, come rappresentato dal medesimo Comune di Torchiarolo nella determinazione n. 294 del 18.12.2023, l’azienda vincitrice della gara, specificava che il costo a tonnellata del materiale lapideo occorrente all’esecuzione dei frangiflutti era di circa 11 e 12 euro a tonnellata. Tale prezzo si presenta non solo incredibilmente distante dai prezzi medi lapidei determinati dal mercato ma anche ben lontano dal prezzo del listino Regionale. In tal senso, il Comune di Torchiarolo ha mai operato una verifica su quanto proposto ed offerto dalla predetta impresa e sul perché il costo fosse incredibilmente più basso rispetto a qualsivoglia prezzo medio. E qualora la risposta fosse affermativa, quali risultanze sono state raccolte?”

“A fine Settembre 2023 l’impresa rappresentava, come specificato dal medesimo Comune di Torchiarolo nella determinazione n. 294 del 18.12.2023, l’impossibilità di procedere all’esecuzione dei lavori, proprio perché impossibilitata a reperire il materiale lapideo al prezzo indicato nell’offerta tecnica. Perché, il Comune di Torchiarolo, pur conscio di tutto questo, con un post del 10 ottobre 2023, ed ancora visibile sulla pagina Facebook, informava, in pompa magna, la comunità dell’inizio dei lavori, pur sapendo che i predetti lavori non avrebbero visto un inizio a breve termine?”

“E’ pendente un contenzioso tra il Comune di Torchiarolo e la predetta impresa relativamente alla rescissione del contratto in parola? In caso di risposta affermativa, a quanto ammonterebbe la richiesta di risarcimento del danno?”

“E’ noto che, successivamente, con determina del responsabile del procedimento di gara n. 672 del 29.12.2023 è stato approvato il bando/disciplinare e lettera di invito per l’indizione di una nuova gara d’appalto integrato per la realizzazione delle medesime opere. Dalla determina del responsabile n. 8 del 17.01.2024 si evince che su 17 inviti, solo un’impresa ha presentato un’offerta. In tal senso, tenuto conto del procedimento accelerato, quale è la previsione del Comune di Torchiarolo rispetto all’eventuale inizio dei lavori e quali misure intende adottare, nel breve periodo, al fine di ripristinare i danni subiti dal lungomare torchiarolese a causa delle forti mareggiate e dell’ormai inesorabile infiltrazione delle acque marine nel sottosuolo?”

