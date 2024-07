Erosione costiera, eradicazioni, Violenza di genere: dalla Regione oltre 20 mln di euro

Bilancio, affari generali e infrastrutture, Gabinetto del presidente, Inclusione sociale attiva, Politiche per le migrazioni e antimafia sociale, Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio, Agricoltura, Ambiente, paesaggio e qualità urbana: i provvedimenti della giunta regionale

Bilancio, affari generali e infrastrutture

Stanziate risorse pari a 20.000.000 di euro per proposte progettuali finalizzate alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi. I fondi, a valere sul Pr Puglia 2021-2027 sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”, saranno funzionali all'attivazione di una specifica procedura valutativa “a sportello” tramite Avviso Pubblico aperto alle singole Amministrazioni comunali che insistono sul litorale pugliese, aventi titolo ad operare sul demanio marittimo e sul mare territoriale ricadente nell’ambito di competenza comunale

Agricoltura

Stanziati 1.649.304 di euro come risarcimento in favore degli operatori professionali e dei proprietari o conduttori per la distruzione delle piante suscettibili a Xylella fastidiosa o l’abbattimento delle piante infette di Xylella fastidiosa ricadenti nelle aree delimitate. La responsabilità dei procedimenti amministrativi connessa alla gestione degli indennizzi per il danno subito dalla distruzione delle piante suscettibili a Xylella fastidiosa sono a cura dell’Osservatorio fitosanitario, mentre gli indennizzi ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, mentre l'Agenzia Regionale Arif gestirà i processi amministrativi connessi agli indennizzi per il danno subito dall’abbattimento delle piante infette da Xylella fastidiosa.

Inclusione sociale attiva

Approvata la Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l’annualità 2024-2025. Le risorse ministeriali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità assegnate a Regione Puglia, pari a 3.424.343,39 di euro saranno destinate al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio, già esistenti nel territorio regionale al momento della presentazione delle istanze, ed iscritti nell’apposito Registro regionale, in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa 2022 o che attestino il percorso di adeguamento alla stessa da concludersi entro settembre 2025.

Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio

Approvato il progetto di indagine, attivazione della comunità e raccolta di elementi rispetto ai saperi e alle tecniche tradizionali di produzione delle imbarcazioni tipiche mediterranee in legno e antichi saper fare del mare, in funzione della candidatura congiunta Italia-Siria alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Per la proposta progettuale, presentata dall’associazione “La Rotta dei Fenici”, soggetto gestore dell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, è stata stanziata la somma di 20.000 euro.

Politiche per le migrazioni e antimafia sociale

Progetto “Supreme 2”, presa d'atto della concessione del finanziamento a valere su Pn Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Il progetto, presentato della Regione siciliana quale Lead Partner, coinvolge le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e il partner tecnico Nova Onlus.Scopo di Supreme 2 è superare le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità e vulnerabilità insistenti nei territori delle cinque Regioni del Sud partner attraverso un piano integrato di interventi regionali e interregionali, in continuità con i precedenti programmi “Su.Pr.Eme Italia” e “Piu Supreme”.

Ambiente, paesaggio e qualità urbana

Approvato un progetto di collaborazione tra Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari e Regione Puglia denominato “Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali. Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse”, nel quadro di quanto disposto dal d. lgs 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali””. Approvato contestualmente uno schema di Accordo tra le parti funzionale alla realizzazione del progetto, finanziato con uno stanziamento di 40.000 euro a carico della Regione Puglia. Aggiornato l’elenco regionale degli ulivi monumentali con 50 esemplari censiti in via definitiva e altri 167 in via provvisoria.

Gabinetto del presidente

Prorogata al 31 luglio prossimo la scadenza del mandato per i Direttori di Dipartimento, il Segretario Generale della Presidenza e il Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.

