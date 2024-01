Erosione costiera e interventi in mare: il sindaco fa il punto della situazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'amministrazione comunale di Torchiarolo a firma del sindaco Elio Ciccarese sulla situazione in cui versano le marine di competenza del Comune di Torchiarolo (Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta) a causa dei danni provocati dall'erosione costiera. Situazione più volte raccontata da questo giornale e su cui nei giorni scorsi è intervenuto il Pd cittadino.

Sin dal primo momento, questa Amministrazione, insediatasi da poco più di tre anni, ha rivolto un'attenzione particolare alla situazione delle marine torchiarolesi. In prima istanza, abbiamo pensato a far ripartire i lavori relativi al progetto “Paesaggi costieri”, avviato nel 2016, con aggiudicazione dei lavori in data 25 gennaio 2017. I lavori in questione, al momento del mio insediamento, erano fermi da moltissimo tempo ed oggi sono prossimi alla fase del collaudo.

Il progetto prevedeva la riqualificazione e l'ammodernamento delle marine di Lendinuso, Torre San Gennaro, Lido Presepe, località Cipolla. Da subito, mi sono attivato per cercare di completare i lavori, fermi a Torre San Gennaro e, specificatamente nel tratto di via Belvedere, zona Zoki per intenderci. Il rischio era perdere il finanziamento e lasciare i lavori eseguiti per neanche la metà del progetto stesso, con conseguente restituzione delle somme alla Regione e con tutti i relativi danni a carico dell'Amministrazione, che sarebbero stati senz'altro notevoli.

In aggiunta a ciò, questa Amministrazione, sin dai primi giorni, ha pensato e ha provveduto a reperire delle somme utili e importanti, dal Ministero e dal Cis, per affrontare il problema dell'erosione della costa, che da anni ormai stava diventando una grave questione non solo per la nostra costa ma per l'intera costa, sino a Santa Maria di Leuca. Ogni giorno, la stampa riporta notizie di devastazioni costiere e danneggiamenti a lidi in occasione di forti mareggiate e di intensi venti provenienti da Nord.

In particolare, per il primo finanziamento ottenuto dal Ministero per Lendinuso, è stato redatto il progetto ed è stata espletata la gara, che in prima battuta, è andata deserta non essendo giunte offerte. Nella seconda gara espletata, l'impresa aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, ha rinunciato all'affidamento. L'ufficio ha contattato quindi la seconda impresa in graduatoria e questa, dopo la sottoscrizione del contratto, ha manifestato perplessità sull'esecuzione dell'opera, cosicchè si è giunti alla risoluzione del contratto. La relativa documentazione è stata trasmessa al Ministero degli Interni e siamo in attesa di autorizzazione a procedere.

Nel frattempo, l'ufficio ha avviato la gara per la realizzazione del secondo tratto di frangiflutti, da realizzare con il fondo ministeriale di 1.510.000 euro e vi è stata anche l'aggiudicazione. Ora siamo in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni necessarie per poter avviare i lavori.

I fondi ottenuti dal Cis, che solo per Torchiarolo ammontano a 5.500.000 di euro, saranno destinati al consolidamento della costa ed al completamento dei frangiflutti, iniziando da Torre San Gennaro per proseguire verso le località Cipolla e Presepe (progettazione già avviata).

Questo ha fatto l'attuale Amministrazione. Capisco che tutti vogliano vedere subito le opere realizzate, come lo vogliamo noi, ma ci sono delle procedure da seguire anche nella parte burocratica, che è tanta. E noi, con tanto impegno, passione e amore per il nostro paese stiamo facendo di tutto affinchè tutte le opere siano realizzate e completate quanto prima.

Sappiamo bene che, se non si interviene con i frangiflutti in mare, tutto o quasi tutto il lavoro di riqualificazione dei paesaggi costieri potrebbe essere danneggiato, compromettendo tutto ciò che è stato realizzato per dare valore e bellezza alle nostre marine. Così come notevoli sarebbero i danni per diverse abitazioni. Lo sappiamo bene e lo sanno tutti. Le continue mareggiate causeranno danni sempre più gravi.

Ricordiamo ai cittadini che si sta lavorando con senso di responsabilità e capacità amministrativa e che bisogna anche avere fiducia nell’Amministrazione comunale, evitando di essere catastrofici ed apprezzando nel merito quanto si sta facendo nell’interesse pubblico.

