Erosione costiera: finanziati progetti per i frangiflutti da Torre San Gennaro a Lendinuso

TORCHIAROLO - “Una gioia immensa, un traguardo importante per tutta la cittadinanza e per il territorio quella di aver ottenuto un altro finanziamento ministeriale per la realizzazione di opere a difesa della costa. In pochi mesi di mandato, questa Amministrazione è riuscita ad ottenere grandi risultati, mantenendo le promesse rese. Il progetto prevede il completamento di tutto il tratto della costa della marina di Lendinuso fino alla località Canuta al confine con il Comune di Squinzano e la realizzazione di frangiflutti anche nel primo tratto della marina di Torre San Gennaro” è questo il commento del sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese per i finanziamenti ottenuti dall'amministrazione per la difesa della costa.

Il 18 luglio 2022, con decreto del Ministero dell’interno, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 il contributo massimo concedibile ai comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti ammonta a 2.500.000 euro. Lo scorso anno, il Comune di Torchiarolo, a seguito di richiesta inoltrata nel settembre 2020 a firma dell’allora Commissario Prefettizio, è risultato assegnatario di un contributo pari a 990.000 euro da destinare al recupero della costa mediante barriere a difesa dell'erosione nel tratto antistante la marina di Lendinuso.

Per l’anno 2022, l’attuale Amministrazione comunale ha presentato istanza di ammissione per la differenza di contributo concedibile, candidando il progetto “Difesa dell'abitato costiero di Lendinuso e torre san gennaro ii stralcio - marine di Lendinuso e Torre San gennaro - lavori di messa in sicurezza dell'abitato di Lendinuso e Torre San Gennaro” di importo pari a 1.510.000 euro.

Le somme del Cis, invece, saranno impiegate per il completamento totale dei frangiflutti in tutte le nostre marine, riuscendo così a proteggere l’intera costa (Torre San Gennaro, Lido Presepe, Località Cipolla, Lendinuso).

Grande soddisfazione esprime anche l’assessore ai Lavori pubblici, Antonella Miccoli: “Sin dall’inizio, l’impegno è stato quello di operare con l’obiettivo fondamentale di creare le condizioni stabili e durature per uno sviluppo concreto. E’ necessario analizzare le esigenze del territorio e stabilire le priorità per programmare e riuscire a realizzare. Questi sono i frutti del lavoro svolto, della dedizione che rivolgiamo alla nostra comunità”.