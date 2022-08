Provincia, concorso per istruttore: scoperto un errore, graduatoria da rifare

BRINDISI – Da rifare la graduatoria del concorso indetto dalla Provincia di Brindisi per un posto, con contratto a tempo indeterminato, da istruttore amministrativo, Categoria C/1. Il motivo? A causa di un “mero errore di digitazione", è stata indicata come corretta una riposta in realtà erronea, in un quesito a risposta multipla.

L'errore è emerso grazie a un ricorso in autotutela presentato da alcuni candidati in relazione alla domanda 16, la cui risposta individuata come corretta dal foglio master era indicata con la lettera a), “in luogo di quella effettivamente corretta, contraddistinta con la lettera b)”. E’ quanto emerge da una nota ufficiale della presidente della commissione, Fernanda Prete, riunitasi appositamente lo scorso 29 luglio “a seguito dei pareri forniti dalla società affidataria dell’incarico e contrattualizzata alla lettura ottica dei testi a risposta multipla all’uopo somministrati per la prova d’esame che si è svolta lo scorso 7 giugno”, presso il PalaPentassuglia.

Dopo la correzione dell’errore, la graduatoria provvisoria di merito dovrà dunque essere riformulata. Questa operazione sarà effettuata nella giornata di domani (giovedì 4 agosto), in seduta pubblica, presso la sede della Provincia di Brindisi, “mediante nuova lettura ottica dei test alla luce della correzione da apportare al foglio master contenente le risposte corrette”.