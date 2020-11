"Esame avvocato 2019, assicurate le prove orali per chi ha passato gli scritti"

BRINDISI - "Sarà assicurato lo svolgimento delle prove orali, con le dovute precauzioni, per chi ha superato gli scritti nel 2019": in riferimento all’annuale esame per l’abitazione alla professione di avvocato, l'onorevole. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) comunica le decisioni prese nelle ultime ore dal ministero della Giustizia. "Si riuscirà a chiudere la procedura avviata circa 10 mesi fa. Al momento, invece - spiega la parlamentare brindisina - sono state rinviate le prove scritte per il 2020, già programmate per il 15, 16 e 17 dicembre".

Decisione che deriva dall’emergenza sanitaria in corso da Covid-19, in linea con il nuovo Dpcm, che ha previsto la sospensione e il rinvio dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni fino al 3 dicembre. "Il Governo aveva verificato soluzioni che potessero permettere lo svolgimento delle prove già a partire dalle prossime settimane: l’evoluzione della pandemia, però, - afferma l'onorevole. Valentina Palmisano (foto sopra) - ha di fatto escluso questa possibilità. Di qui, a malincuore, il rinvio". Contestualmente il ministero della Giustizia sta già pianificando soluzioni organizzative per ridurre i disagi di chi parteciperà all’esame - le cui prove potrebbero tenersi nella primavera 2021- ad esempio prevedendo la riduzione dei tempi per la correzione.

