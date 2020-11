Esce la nuova opera del poeta brindisino Diego Bello

BRINDISI - Esce per Planet Book la nuova opera del poeta brindisino Diego Bello dal titolo "Ricorda mani basse". Diego Bello nasce a Brindisi nel 1960 e si laurea in Economia presso l’Università di Bari. Dopo dieci anni di attività da libero professionista si trasferisce a Roma, dove tuttora risiede con la famiglia e lavora presso una società multinazionale. Nel 1996 pubblica la sua prima raccolta di poesie “Necessita volare”. Riprende a scrivere vent’anni dopo e pubblica due piccole sillogi. Partecipa a concorsi letterari e inizia a pubblicare poesie e haiku su diversi siti letterari e riviste online, Euterpe, La Recherche, Aphorism.it, ottenendo segnalazioni e menzioni e partecipando a varie antologie.

Nel 2017 si classifica primo alla III edizione del premio letterario di poesia narrativa e saggistica Veretum, sezione haiku. Nel novembre 2018 la sua poesia “Resta un bacio di ruggine” risulta vincitrice del concorso “Poesie Superbe – Oro come avarizia” del sito culturale Seven Blog e dall’aprile del 2019 fa parte della redazione del sito. Nel dicembre 2019 è selezionato nella cinquina finalista del premio letterario Zeno sezione poesia e si classifica al terzo posto con la poesia “Rinascita”. Alcune sue poesie sono pubblicate in antologie internazionali e tradotte in altre lingue.