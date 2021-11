Asili nido comunali: "Tutto il personale sospeso sarà reintegrato"

Modifica del contratto di lavoro con clausola di flessibilità oraria e reintegro immediato del personale sospeso temporaneamente senza retribuzione. Questi gli impegni assunti dalla cooperativa Gialla nell’ambito della vertenza riguardante la gestione degli asili nido del Comune di Brindisi.

La Uil Fpl Brindisi, attraverso una nota a firma del segretario generale Gianluca Facecchia, comunica il buon esito della trattativa sindacale iniziata lo scorso 12 novembre, a seguito dell’istanza di apertura dello stato d’agitazione del personale assunto alle dipendenze della cooperativa, proclamato dallo stesso sindacato. Da questa iniziativa è scaturito l’incontro urgente convocato dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Brindisi, Isabella lettori.

“Grazie al ruolo di mediazione avuto da tutti i dirigenti degli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali ed anche dell’assessore Isabella Lettori – si legge nella nota della Uil - la Cooperativa Gialla, comprendendo la bontà di tale vertenza, ha da subito preso l’impegno di modificare il contratto di lavoro con la clausola di flessibilità oraria, ed il reintegro immediato del personale sospeso temporaneamente senza retribuzione”.

“La confederazione Uil, da sempre al servizio del cittadino, in questa vertenza è stata vicina alla Uil Fpl che ha chiesto un’attenzione ancora più particolare, vista la delicatezza della vertenza che interessava il personale con alta professionalità, per dare il miglior servizio all’utenza in tenera età ed anche maggiore tranquillità ai genitori. La Uil Fp ringrazia il prefetto di Brindi e tutte le istituzioni per l’attenzione riposta da subito comprendendo la delicatezza della discussione”.