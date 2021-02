Edi Rama in Puglia per ricordare lo sbarco di migliaia di albanesi

BRINDISI - Farà tappa a Bari e Brindisi, i prossimi 5 e 6 marzo, il premieri albanese Edi Rama nel giorno in cui ricorreranno i 30 anni di un evento che ha segnato la storia della nostra Regione per sempre: facendo del popolo pugliese, agli occhi del mondo, il simbolo dell’umanità, della solidarietà e della pace. La mattina del 7 marzo del 1991, a Brindisi, giunsero le prime imbarcazioni di fortuna gremite di albanesi: primi scampoli di un esodo immenso le cui immagini non potremo dimenticare. "Ebbene sono felice di poter annunciare che il 5 e 6 marzo il premier albanese Edi Rama sarà presente prima a Bari e poi a Brindisi per celebrare il ricordo di quei primi sbarchi e dell’accoglienza del popolo pugliese - dichiara il consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno. In questi giorni sono stato spesso in contattato con i comitati che, meritoriamente, sognano di costruire nella nostra regione una memoria condivisa di quel periodo. Ed è stato un immenso onore prodigarmi in tal senso".

"Perché tutti abbiamo un ricordo di quei giorni, una testimonianza, una storia da raccontare - continua Brundi - tutti ricordiamo l’impegno incredibile e commovente messo in campo da migliaia di comuni cittadini. Ricordo le famiglie che offrivano un tetto, quelle che correvano a comprare acqua e cibo, quelle che cucinavano. Chi dava vestiti, chi regalava una coperta, chi bustoni carichi di ogni bene di prima necessità. Era il vero cuore del nostro paese, della nostra gente, prima che venisse corrotto dall’odio e dalla propaganda, trasformando la nostra natura da tutti sempre riconosciuta come immensamente umana e accogliente. L’arrivo a Bari e a Brindisi del primo ministro dell’Albania sarà un’occasione straordinaria per ricordare ciò che abbiamo fatto, per ripercorrere quei giorni di incredibile umanità. E per dimostrare che, a differenza di ciò che dicono, il bene resta nei cuori di chi l’ha ricevuto. E la gratitudine non si esaurisce col trascorrere del tempo".