Estate 2021: Ostuni tra le mete più gettonate secondo Booking.com

Sono state pubblicate su IlSole24ore le vacanze preferite dagli italiani. Il sindaco Guglielmo Cavallo “Non siamo sorpresi, già nel 2019 crescite in più di turisti del 17 percento. A breve, al via i concorsi per assunzione di 15 agenti di Polizia locale”

OSTUNI- Tra l’incertezza della campagna vaccinale e l’attesa del 26 aprile, data in cui il Parlamento europeo si esprimerà sull’adozione (facoltativa) del passaporto vaccinale, c’è la grande certezza della voglia di andare via e per gli italiani la vacanza per antonomasia è al mare. E, infatti, secondo una ricerca di Booking.com pubblicata su IlSole24ore, la città di Ostuni, spunta tra le mete preferite dell’estate 2021 accanto alla capitale della cultura 2022, Procida, e poi Amalfi, Positano, Ponza, Sperlonga, Gaeta, Forte dei Marmi, Orosei e Porto Cervo.

Dunque, una vacanza tutta italiana perfettamente in linea con le raccomandazioni dell’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, che ai microfoni del programma “The breakfast” di Radio Capital ha detto “A giugno la circolazione di Sars-Cov-2, il virus che causa la Covid-19, si ridurrà. Ma sarà opportuno non andare all'estero per le vacanze estive”.

La voglia di tornare a viaggiare, insomma, non è in discussione, ma cambieranno i modi, certamente più green, perché è ormai diffusa, e quasi scontata, un’accentuata attenzione per le tematiche della sostenibilità, dell’igiene e dell’ecologia, alcuni tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030.

L’intervento del sindaco Guglielmo Cavallo

“Non ci ha sorpreso la notizia perché da tempo c’è grande attenzione sulla città di Ostuni. Già i dati sulla crescita nel 2019 hanno rilevato un aumento della presenza di turisti del 17 percento – dice compiaciuto il sindaco Guglielmo Cavallo-.

Poi la pandemia ci ha frenato, anche se nel 2020 abbiamo avuto molte presenze: pieno il centro storico, i locali hanno lavorato, gli eventi si sono svolti in sicurezza e controllati”. Poi fa un passaggio sugli ultimi investimenti dell’azienda Belmond, gruppo di cui fa parte il brand Luois Vuitton, e della canadese Four Seasons, catena di alberghi-resort di superlusso: “Queste notizie ci hanno inorgoglito, ma allo stesso tempo ci caricano di responsabilità. E speriamo presto di poter svolgere un concorso sospeso da un anno circa l’assunzione di almeno altri 15 agenti di Polizia locale”.

E sul passaporto vaccinale: “Ci adegueremo sicuramente alle scelte della regione e condivideremo la decisione, come fatto sempre finora, con gli altri sindaci. La gente vuole tornare a vivere”.