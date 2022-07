“D’estate al Castello”: con gli Info Point visite guidate e walking tour tematici

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha ottenuto il finanziamento regionale per il potenziamento dei servizi dell’Info-Point turistico di Castello Imperiali.

Dal 15 luglio è previsto un ampliamento dell’orario di apertura dell’Ufficio che, in ogni fine settimana, sarà a disposizione dell’utenza dalle 9 alle 22 per fornire informazioni e approfondimenti a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino la storia e l’arte di Francavilla Fontana.

Il progetto di potenziamento, intitolato “D’estate al Castello”, comprende visite guidate, walking tour tematici nel centro cittadino e momenti di spettacolo.

“Anche quest’anno il potenziamento dell’Info-Point diventa l’occasione per offrire servizi culturali non solo ai turisti, ma anche agli stessi francavillesi. Sino al 15 ottobre – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – il Castello sarà allo stesso tempo il contenitore ed il contenuto di una offerta fatta di visite guidate, spettacoli e monologhi teatrali. Da qui si partirà per viaggi nel centro cittadino alla scoperta di antichi mestieri, monumenti e Chiese che caratterizzano il nostro patrimonio materiale e immateriale. Una preziosa occasione per riscoprire le nostre radici.”

Il potenziamento riguarderà anche la comunicazione. In particolare, si implementerà lo storytelling del territorio e della comunità francavillese sui canali social dell’Info-Point e saranno realizzati nuovi materiali cartacei per raccontare la storia e le tradizioni cittadine.