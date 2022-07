Al via l’Estate Ercolana 2022: "Lavoro frutto della collaborazione"

ERCHIE - Tutto pronto con il programma degli eventi estivi realizzato dall’Amministrazione Comunale di Erchie, grazie al supporto di associazioni e operatori culturali del territorio che si sono ritrovati uniti dal desiderio di garantire diverse opportunità di intrattenimento alla cittadinanza. Emozione, divertimento, allegria e occasioni di riflessione sono gli elementi fondamentali delle proposte di intrattenimento programmate per questa “Estate Ercolana 2022”. Un lavoro frutto della collaborazione con alcune associazioni culturali che da anni rendono vivace il panorama culturale cittadino.

"Dopo le restrizioni a causa della Pandemia torneremo nelle piazze di Erchie con eventi consolidati ma profondamente rinnovati. Il prossimo anno, invece, arricchiremo il calendario con nuovi progetti e idee. Abbiamo programmato una serie di iniziative pensando a diversificare l’offerta culturale con momenti di intrattenimento dedicati all’arte, alla musica e alle tradizioni, per un’estate all’insegna del divertimento".

“Sappiamo che ciò che è accaduto lascerà per sempre il segno in ciascuno di noi – ha dichiarato il sindaco Pasquale Nicolì - ma vogliamo guardare oltre verso la bellezza, offrendo nuove emozioni che ci possano far guardare al futuro con ottimismo”.

“Abbiamo lavorato per predisporre un cartellone di eventi che possa rispondere a tutti i gusti dei nostri concittadini – sostiene l’assessore alla Cultura Pamela Melechì -. Per questo motivo rivolgiamo l’invito a partecipare numerosi alle iniziative estive nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio. Ci tengo – conclude l’assessore Melechì - a ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per rendere vivo e bello il nostro Comune, sono sicura che sarà un’Estate bellissima, ricca di #nuovemozioni”.