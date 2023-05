Estate Ragazzi del centro giovanile Salesiani di Brindisi: al via le iscrizioni

BRINDISI - L’oratorio Centro Giovanile Salesiani Brindisi della parrocchia del "Sacro Cuore" propone anche quest'anno, per i bambini dalla seconda elementare alla seconda media, l’esperienza dell’Estate Ragazzi. Dal 19 giugno al 15 luglio tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20, l’oratorio si riempirà di magliette di quattro colori diversi, rappresentanti di altrettante quattro squadre. La novità per questa estate 2023: al mattino l’Estate Ragazzi proporrà attività sportive dalle 9:00 alle 12:00.

Tra giochi, balli e sfilate, le squadre si sfideranno giorno dopo giorno per conquistarsi, durante l’ultima grande serata finale, il primo posto e la coppa dell’Estate Ragazzi 2023. Il tema di quest’anno sarà deciso in base alle votazioni (aperte a tutti) presso il cortile. Come consuetudine le scene della storia che farà da filo conduttore saranno rappresentate dagli animatori e dagli arbitri di quest’anno.

Le iniziative di quest’estate comprendono: attività di gruppo, fattoria didattica, l’acquapark, le uscite al mare, la festa “Summer Cup” in cui si riuniscono tutti gli oratori della Puglia e la tradizionale sfilata per la città. L’Estate Ragazzi è da sempre un’occasione per fare amicizia, vivere esperienze nuove e crescere in modo sano e oratoriano. È bello conoscere una realtà sempre giovane e dinamica, dove sono proprio i giovani della città a mettersi a servizio dei più piccoli in modo del tutto gratuito, con la passione educativa del santo dei giovani Don Bosco.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Instagram salesiani_brindisi e Facebook Oratorio Centro Giovanile – Salesiani Brindisi, oppure recarsi dal vivo presso l'oratorio ogni pomeriggio dalle 17 alle 21. Le iscrizioni all’Estate Ragazzi saranno aperte lunedì 15 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, presso l'oratorio, in via Appia 195 - Brindisi. E possibile contattare il 347.497.2.497.