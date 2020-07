Estate sicura anche per chi soffre di diabete: sottoscritto accordo

Sottoscritto accordo tra FederBalneari Salento e Puglia Monica Priore, testimonial di numerose attività riguardanti le sfide giornaliere dei diabetici, e l’associazione Agd Delfini Messapici (sssociazione di giovani diabetici) per agevolare la permanenza in spiaggia dei soggetti affetti da questa patologia, in concomitanza con la nuova normativa anti-covid.

“Tutti gli Imprenditori Balneari, inscritti all’associazione di categoria Federbalneari Salento e Puglia aderente a Confimprese Italia, con la loro sottoscrizione sono obbligati a supportare ed agevolare la permanenza in spiaggia degli Ospiti con patologie diabetiche. Tale supporto, a secondo della morfologia della spiaggia consiste nel riservare postazioni ombreggianti, ombrelloni, tavoli al bar e ristorante, che possano limitare il piu’ possibile il disagio durante la vacanza al mare dell’Ospite diabetico. Altresì, l’associato a Federbalneari si impegna a favorire la giusta conservazione di medicinali salva vita e alimenti (es: insulina e brik bevande zuccherate) nel frigo della struttura o a fornire ghiaccio extra per l'eventuale borsa-frigo al seguito dell'ospite, a seconda delle sue necessità. Questa scelta si basa sull'assunto che, in linea di principio, se messo nelle condizioni appropriate, l'ospite diabetico è in grado di far fronte autonomamente alle crisi glicemiche, senza che sia necessario l'intervento medico” si legge nell’accordo di programma che porta la firma di Mauro della Valle (presidente FederBalneari Salento), Monica Priore (mesagnese, testimonial italiana) e Gianfranco Lobello (presidente Delfini Messapici).

“Si tratta di un accordo che coniuga la necessità di dare risposte ai bisogni di persone in difficoltà e la promozione del territorio fruibile a tutti . Tutto questo è stato, ancora una volta, possibile grazie anche all’impegno ed alla collaborazione tra le due associazioni, e l’atleta Monica Priore che si batte da anni per i diritti dei diabetici, prevenendo ed evitando ogni possibile malinteso all’ingresso di ogni stabilimento balneare del Salento e della Puglia aderente a Federbalneari Confimprese”.

“Spero che grazie a Federbalneari Salento questo accordo possa essere veicolato e sottoscritto in tutt’Italia”, commenta Monica Priore protagonista di uno spiacevole episodio il 16 luglio scorso quando in un lido pugliese le fu vietato l'ingresso con borsa frigo nonostante avesse comunicato di avere all'interno un farmaco salvavita in quanto affetta da Diabete tipo 1. Da questo episodio l’accordo.

“Un grazie va agli Imprenditori Balneari che in un momento così delicato e ricco di obblighi si adopereranno ancora una volta e come sempre, per il bene delle persone con problematiche di salute. Sono 200 gli stabilimenti balneari che, nel Salento ed in Puglia, saranno particolarmente attenti alle esigenze degli ospiti diabetici e di chiunque abbia necessità di avere a seguito farmaci salvavita”.