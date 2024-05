Esuberi alla Sir, in programma una task force regionale. Intanto protesta dei Cobas

BRINDISI - Mercoledì 15 maggio, alle 14.30. è in programma un incontro della task force regionale per l'occupazione guidata dall'assessore Leo Caroli, che ha convocato a Bari una riunione, alla presenza di Enel, sui 76 esuberi della ditta appaltatrice Sir (leggi la notizia completa). Una situazione riconducibile al lento ed inesorabile processo di decarbonizzazione che sta coinvolgendo la Centrale Federico II.

Intanto per la giornata di domani, 9 maggio, il sindacato Cobas protesterà contro i licenziamenti ed a causa degli investimenti alternativi ritenuti non adeguati per il territorio. E' quanto fa sapere la sigla sindacale in una nota odierna.

L'iniziativa prevede un'assemblea davanti ai cancelli della Centrale di Cerano dalle ore 7 alle 9. Si proseguirà con un sit in al Comune di Brindisi per un incontro con il sindaco Marchionna, nominato dal governo nazionale responsabile del piano di reindustrializzazione della città. La manifestazione si sposterà in Piazza Santa Teresa per un incontro con il nuovo prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.