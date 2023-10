Eurospin, "Accordi non rispettati": stato di agitazione e blocco straordinari. Verso lo sciopero

SAN PIETRO VERNOTICO - Proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori dipendenti di Pgm (Puglia gestione magazzini) azienda che opera nella piattaforma logistica Eurospin sita nella zona Pip di San Pietro Vernotico, con conseguente blocco delle prestazioni straordinarie. Possibile anche un’azione di sciopero. Lo rendono noto le segreterie territoriali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Brindisi, all’indomani dell’assemblea dei dipendenti della società svoltasi giovedì 19 ottobre per informare i dipendenti sugli sviluppi dell'incontro tenutosi il 17 ottobre scorso, "come proseguo della discussione intrapresa il 9 ottobre".

“Durante quell'incontro (9 ottobre, ndr) l'azienda si era impegnata a valutare la richiesta avanzata dalle ooss di garantire la salvaguardia occupazionale per 49 dipendenti con contratti a termine scaduti il 30 settembre 2023”, scrivono i sindacati.

“Dopo ampia discussione le Parti condividevano le seguenti soluzioni: riassunzione fino al 15 novembre 2023 per i 33 lavoratori con un'anzianità compresa tra 12 e 18 mesi. Offerta di lavoro a Melfi, con supporto per vitto e alloggio per un anno, destinata ai restanti 16 lavoratori con anzianità tra 3 e 6 mesi. Nel corso dell'ultimo incontro, Pgm Srl ha dichiarato di aver contattato i 33 lavoratori con anzianità 12/18 mesi, previsti per la riassunzione a San Pietro Vernotico, proponendo loro l’assunzione presso la piattaforma di Melfi, non rispettando gli impegni assunti e sottoscritti nel verbale d’incontro del 9 ottobre, dato che l'offerta Melfi era stata individuata per i 16 lavoratori con minor anzianità e che 14 di questi avrebbero anche accettato tale proposta”.

“Inoltre durante la discussione le dichiarazioni aziendali hanno evidenziato palesemente che delle 49 unità a tempo determinato solo 10 di queste saranno utilmente impiegate fino al 15/11/2023 nella piattaforma di San Pietro Vernotico, non consentendo in questo modo di raggiungere l’obiettivo primario delle ooss di tutelare tutti i livelli occupazionali del sito. Come se non bastasse Pgm ha ribadito di voler individuare un percorso per l’istituzione di una banca ore e per lo smaltimento di ferie e permessi al fine di affrontare il periodo di minore intensità lavorativa”

Ma le organizzazioni sindacali non ci stanno non sussistendo “le condizioni affinché si possa giungere ad un accordo su tali temi che influirebbero negativamente sui salari e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Profondamente preoccupati per l'approccio di Pgm e temendo che le scelte aziendali possano compromettere la stabilità anche dei 246 lavoratori con contratti a tempo indeterminato, i sindacati hanno chiesto all’azienda di onorare gli accordi precedentemente sottoscritti, richiesta non gradita ai rappresentanti di Pgm che hanno deciso di interrompere la trattativa alzandosi dal tavolo negoziale”.

“Durante l’assemblea i lavoratori hanno espresso il loro disappunto circa un comunicato aziendale affisso in piattaforma, mirato ad evitare possibili reazioni negative dei lavoratori, in cui si accusano i sindacati di aver rifiutato proposte per loro vantaggiose e tentando di diffondere informazioni fuorvianti circa l’andamento dell’incontro del 17 ottobre scorso”.

“I sindacati respingono fermamente le affermazioni fatte da Pgm nel comunicato di cui sopra e, a seguito di segnalazioni ricevute dai lavoratori durante l’assemblea, ritengono che l'azienda stia tentando di creare tensioni e divisioni tra ooss e lavoratori stessi, adottando comportamenti inappropriati come leva sulle paure e timori dei suoi dipendenti con l’obiettivo di limitare l’azione e la libertà sindacale”.

“In conclusione, l’assemblea ha deciso di proseguire lo stato di agitazione, con la sospensione delle prestazioni straordinarie e di valutare eventuali azioni di lotta, che potrebbero sfociare nella proclamazione di una prima azione di sciopero”.