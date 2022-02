Scuola evacuata per sospetta fuga di gas, ma era un falso allarme

BRINDISI - Il sospetto di una fuga di gas ha fatto scattare l’evacuazione della scuola, ma fortunatamente si trattava di un falso allarme. E’ accaduto stamattina (mercoledì 23 febbraio) presso l’Ipsss Morvillo Falcone di Brindisi, in via Galanti, al rione Sant'Angelo. Intorno alle ore 11, per qualche minuto, nell’atrio si è avvertito un odore simile a quello del gas. La dirigente scolastica Irene Esposito, in via precauzionale, ha disposto l’immediato sgombero dell’istituto da parte di studenti e personale scolastico. I ragazzi si sono radunati all’esterno dell’edificio e da lì, accompagnati dagli insegnanti, si sono diretti verso il cortile della parrocchia Santo Spirito, distante poche decine di metri.

Nel frattempo una squadra di vigili del fuoco si era recata sul posto. I pompieri hanno appurato che nell’ambito del plesso scolastico non vi era alcuna dispersione. Ulteriori verifiche sono state effettuate anche dai tecnici della rete di distribuzione, giunti alla medesima conclusione. Non si esclude che l'odore potesse provenire da un cantiere nei pressi della scuola. Intorno alle ore 13, ad ogni modo, una volta escluso qualsiasi tipo di pericolo, le lezioni sono riprese regolarmente.