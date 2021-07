Gli eventi nella Città Bianca a portata di click: un sito dedicato e una web-app

OSTUNI - È stata presentata nella mattinata di oggi, presso il salone dei Sindaci del Comune di Ostuni, la piattaforma web ostunieventi.com che raccoglie tutti gli eventi che si svolgeranno nella stagione estiva nella Città Bianca.

La piattaforma, sviluppata dallo studio Voda, permetterà di scoprire tutte le manifestazioni dell’estate ostunese in diverse modalità: collegandosi direttamente al sito www.ostunieventi.com; scansionando i qr code presenti su manifesti e cartoline che verranno distribuite in città; attraverso il link sul sito del Comune di Ostuni – www.comune.ostuni.br.it. Sarà possibile inoltre scaricare il sito sulla home del proprio smartphone facendolo diventare una vera e propria web-app.

“Abbiamo accettato di buon grado la proposta arrivata da Voda studio per la realizzazione di questo importante strumento di comunicazione. – riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo – La piattaforma risulta semplice e intuitiva con un’interfaccia che permette di trovare gli eventi sia in ordine cronologico che per categoria. La scelta di non stampare il calendario cartaceo è dettata non solo da un motivo di sostenibilità ambientale ma anche dalla necessità, in una stagione ancora incerta dal punto di vista delle regole di distanziamento, di poter aggiornare il calendario degli eventi, aggiungendo date ed eventuali prescrizioni oltre che permettere la prenotazione dei posti e l’acquisto diretto dei biglietti per gli eventi più importanti. La web app è frutto di un lavoro fatto da giovanissimi professionisti ostunesi – chiude il Sindaco – e questo non può che essere un vanto per la nostra città.”

I tre sviluppatori di Voda studio, Pierluigi Schena, Giuseppe Legrottaglie e Pierpaolo Masella hanno illustrato le modalità di fruizione della web app. “L’interfaccia che abbiamo realizzato con la grafica di “è Ostuni, Bellezza” che caratterizza la stagione estiva 2021, è perfettamente integrata sia con il sistema ios (iphone) che con quello android oltre che essere fruibile anche da Pc. Abbiamo aggiunto la possibilità di collegamento diretto con Google Maps per raggiungere i luoghi di ogni evento e stiamo implementando i servizi di newsletter e notifica diretta sullo smartphone che saranno attivi nei prossimi giorni. La piattaforma è internazionale – chiosa Pierluigi Schena, titolare dello studio – poiché attraverso l’automazione messaci a disposizione dal web, tutte le descrizioni degli eventi sono anche in lingua inglese.”

Le categorie che cittadini e visitatori potranno trovare sulla piattaforma sono arte, musica, cinema, esperienze, teatro e libri.