Estate a Villa Castelli: Pupo, gli Audio2 e altri artisti in concerto. Anche Cabaret e Carnevalone

VILLA CASTELLI - Alla presenza del sindaco Giovanni Barletta, del vice sindaco Francesco Amico, dell'assessore alla Cultura Francesco Nigro, dell'assessora al Turismo Maria Siliberto, dell'assessora al Volontariato Monica Casale e delle consigliere Anna Iaia con delega al Decoro urbano, Sanità, Beni culturali, Cittadinanza attiva e Festival gioco e tradizione e Maria Luisa Neglia con delega all'Associazionismo e allo Spettacolo, è stato presentato oggi, nella sala consiliare del Comune di Villa Castelli, il cartellone degli eventi estivi "RipartiAmo a Villa Castelli - Estate 2022".

Tra gli eventi, partiti già il 2 giugno scorso con un Quadrangolare di Calcio che si è tenuto presso il parco Madre Teresa di Calcutta, spiccano il Carnevale Estivo, alla sua seconda edizione, che si terrà il 9 e 10 Luglio, lo show di Uccio De Santis il 17 Luglio, il concerto di Terraross il 23 Luglio, il concerto di Queenuendo il 24 Luglio, il concerto degli Audio2 il 30 Luglio. Ad agosto, invece, sono in programma il concerto di Pupo il 5 e il Ciccio Riccio in tour il 20.

Ampio spazio è stato dedicato agli eventi musicali, così come si nota dal dettaglio del programma ma anche una ampia rilevanza è stata affidata alle associazioni del territorio e agli esercizi commerciali privati che hanno voluto contribuire alla stesura di questo calendario.

"Dopo il periodo covid ripartiamo alla grande - dichiara il sindaco Giovanni Barletta - ripartiamo dalla nostra città, Villa Castelli, con un cartellone estivo molto vasto che accontenta tutti, dai bambini, alle famiglie, ai giovani. Abbiamo voluto fortemente dare un rilancio alla nostra estate per dare opportunità alle nostre attività che tanto hanno sofferto in questo periodo e per far divertire tutti".