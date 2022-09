In occasione del ventennale della Rete Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione), Arci Brindisi – ente gestore dei progetti Sai dei comuni di Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo – organizza la rassegna “Giungla digitale. Crisi climatica, migrazioni e comunicazione politica nell’era social”, in programma venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica (ex Convento di Santa Chiara). L’ingresso è gratuito.

Quotidianamente siamo immersi in una giungla digitale, un habitat artificiale con una fitta e intricata vegetazione di dati e contenuti. Questo processo di digitalizzazione sta coinvolgendo soprattutto i settori della comunicazione e dell’informazione, con evidenti ripercussioni sull’agenda politica. Il risultato è un appiattimento e una polarizzazione del confronto sui temi di interesse pubblico. L’obiettivo della rassegna è promuovere un dibattito aperto sui temi della crisi climatica e del fenomeno migratorio e sull’evoluzione della comunicazione politica nell’era digitale, per tornare a confrontarci su questi argomenti partendo dai fatti e dai dati.

Il programma completo

Venerdì 30 settembre, ore 10:00 – I progetti di ARCI per la media literacy e contro l’hate speech. Workshop per studenti e studentesse a cura di Valentina Roversi (ARCI Nazionale)

Venerdì 30 settembre, ore 18:00 – Saluti istituzionali

Venerdì 30 settembre, ore 18:15 – Rete SAI: il racconto del ventennale e le ambizioni future. Talk a cura di Valentina Brinis, autrice e ricercatrice

Venerdì 30 settembre, ore 19:00 – Raccontare le crisi: migrazioni ambientali, storie e diritti. Talk a cura di Sara Manisera (Collettivo Fada), giornalista freelance

Venerdì 30 settembre, ore 20:00 – Proiezione del reportage “La rotta migratoria più letale del mondo”, a cura di SOS Mediterranee. Introduzione di Francesco Creazzo, portavoce di SOS Mediterranee Italia

Venerdì 30 settembre, ore 21:30 – Dj-set e aperitivo

Sabato 1 ottobre, ore 10:00 – Mock journalism: troll, fake news e altri anglicismi a caso. Workshop per studenti e studentesse a cura di Vittorio Lattanzi e Eddie Settembrini (Lercio)

Sabato 1 ottobre, ore 19:00 – Presentazione dei libri “Alexandria Ocasio-Cortez. La giovane favolosa” (People) e “La squadra. Il futuro del progressismo in America” (People), con l’autore Francesco Foti

Sabato 1 ottobre, ore 20:00 – Presentazione del libro “Invasione di campo. Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica” (Manni Editori), con gli autori Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil

Sabato 1 ottobre, ore 21:00 – Presentazione del libro “Mock ‘n’ Troll. Mock journalism, troll, fake news e altri anglicismi a caso, da Benjamin Franklin ai giorni nostri” (People), con gli autori Vittorio Lattanzi e Eddie Settembrini (Lercio) + Aperitivo