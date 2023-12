"Un natale per tutti”: l'evento benefico organizzato dalla Camera minorile di Brindisi

La Camera minorile di Brindisi nel periodo natalizio è solita organizzare un evento sociale di beneficienza e di solidarietà in favore dei minori collocati delle casa famiglia del circondario. L’evento denominato “Un natale per tutti” è giunto alla quinta edizione e si svolgerà domani (giovedì 28 dicembre) alle ore 16,00 presso il centro polifunzionale di via Manisco in San Pancrazio Salentino.

Protagonisti indiscussi del magico pomeriggio di canti, musiche, danze e letture animate, saranno i numerosi bambini ospiti delle case famiglia che si esibiranno in delle performance alterandosi con le esibizioni artistiche a cura della Asd Alma Tanz di M.L.Carrozzo; del Coro Merry Christmas diretto dal maestro Franco Alemanno; e dell’attrice Roberta Natalini. L’evento sarà presentato dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno dottoressa Federica Marangio.

Il lieto evento ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di San Pancrazio Salentino e dell’Ordine degli avvocati di Brindisi, nonché il patrocinio della Radio Salento Net che curerà la pubblicità dell’evento; della Cantina di San Pancrazio Salentino che omaggerà lo spumante per un brindisi augurale finale; dell’Associazione Arci di Brindisi che offrirà a tutti i presenti un ricco buffet.

Una vera e propria corsa alla solidarietà quella del 28 pomeriggio che si concluderà con l’arrivo di Babbo Natale che consegnerà ai bambini provenienti dalle casa famiglia dei regalini gentilmente offerti dalla “Farmacia della Piazza” di San Pancrazio S.no ubicata in piazza Umberto I.

La presidente di Camera minorile, l’avvocato Giuseppina Torre, che risiede nel comune sanpancraziese afferma di essere lieta di “invitare e accogliere tutti coloro che vorranno presenziare” e coglie l’occasione “per ringraziare il sindaco, Edmondo Moscatelli e l’Ordine degli avvocati di Brindisi in persona della presidente l’avvocato Daniela Faggiano, nonché tutte le associazioni che hanno riconosciuto il patrocinio e che unitamente alla Farmacia della Piazza contribuiranno alla buona riuscita della serata”.